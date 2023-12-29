Прозападная оппозиция начала устанавливать палатки в центре Белграда

Митингующие намерены блокировать городские автомагистрали

Сторонники оппозиции начали устанавливать палатки в центре Белграда. Поддерживающие оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" сторонники студенческой организации "Борьба" намерены блокировать движение в городе.

Митингующие перекрыли движение по одной из основных транспортных артерий Белграда, улице Кнеза Милоша. Полиция перенаправляет движение автомобилей и общественного транспорта, но не пытается мешать протестующим.

В Сербии 17 декабря прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы. На них одержала победу коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться". Оппозиция утверждает, что имели место манипуляции со списками избирателей. Митинги начались 18 декабря, а 24 декабря протестующие попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда. Беспорядки были подавлены полицией, передает ТАСС.

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