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Прозападная оппозиция начала устанавливать палатки в центре Белграда

15:39
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Митингующие намерены блокировать городские автомагистрали

Сторонники оппозиции начали устанавливать палатки в центре Белграда. Поддерживающие оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" сторонники студенческой организации "Борьба" намерены блокировать движение в городе.

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Митингующие перекрыли движение по одной из основных транспортных артерий Белграда, улице Кнеза Милоша. Полиция перенаправляет движение автомобилей и общественного транспорта, но не пытается мешать протестующим.

В Сербии 17 декабря прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы. На них одержала победу коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться". Оппозиция утверждает, что имели место манипуляции со списками избирателей. Митинги начались 18 декабря, а 24 декабря протестующие попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда. Беспорядки были подавлены полицией, передает ТАСС.

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