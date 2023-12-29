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В России продлили особый порядок работы медучреждений для профилактики COVID-19

15:58
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Он будет действовать еще минимум год

Российское Министерство здравоохранения пролонгировало действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Согласно соответствующему приказу ведомства, опубликованному в пятницу, 29 декабря, на портале правовой информации, данный порядок будет действовать как минимум до 1 января 2025 года.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя эпидситуацию по коронавирусной инфекции в России, отмечала, что "мы снижаемся по ковиду на сегодняшний день, и все мы понимаем, у каждого есть друзья и знакомые, что сегодня ковид совсем не так часто встречается, как, например, год назад".

Тем временем глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что технологические сложности, возникшие в процессе подготовки к производству одного из вида вакцин от коронавируса, преодолены. "Спутник Лайт" с новым антигенным составом уже выпускается.

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