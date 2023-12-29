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Три ракеты HARM производства США сбили над Белгородской областью

16:23
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Информации о пострадавших нет

Средства противовоздушной обороны уничтожили три ракеты HARM американского производства над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Российская ПВО сбила дроны ВСУ под Белгородом и Ростовом
ВС России уничтожили состав с ЗРК Patriot под Херсоном

По данным ведомства, попытка ВСУ совершить террористическую атаку по территории России была пресечена российскими военными 29 декабря в 15:00 по московскому времени.

Сегодня ночью ВС России нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ в Херсонской области – удар привел к уничтожению железнодорожного состава с американскими средствами ПВО Patriot. Между тем в СМИ появились сообщения, что под ракетный удар попали постройки, в которых находился личный состав украинских подразделений.  

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