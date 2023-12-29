Три ракеты HARM производства США сбили над Белгородской областью

Информации о пострадавших нет

Средства противовоздушной обороны уничтожили три ракеты HARM американского производства над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, попытка ВСУ совершить террористическую атаку по территории России была пресечена российскими военными 29 декабря в 15:00 по московскому времени.

Сегодня ночью ВС России нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ в Херсонской области – удар привел к уничтожению железнодорожного состава с американскими средствами ПВО Patriot. Между тем в СМИ появились сообщения, что под ракетный удар попали постройки, в которых находился личный состав украинских подразделений.

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