Россияне смогут узнать о цифровой грамотности и кибербезопасности

В сети будут размещены видеоролики и методические материалы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Министерством просвещения, а также АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий запускают в рамках просветительского проекта "Цифровой ликбез" урок по цифровой грамотности и кибербезопасности.

С 9 января по 11 февраля 2024 года в рамках урока в интернете по адресу https://digital-likbez.datalesson.ru будут размещены видеоролики и методические материалы от Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

Контент видеороликов посвящен следующим темам: "Информационный шум", "Культура работы с данными", "Цифровой след".

Всероссийский просветительский проект "Цифровой ликбез" реализуется уже второй учебный год, в году несколько сезонов, каждый из которых организован с одним из партнеров. В четвертом сезоне этого учебного года партнером проекта стал Благотворительный фонд "Вклад в будущее".

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