Минздрав Башкирии подтвердили ДТП с участием главы ведомства

В аварии погибли два человека

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в массовом ДТП – чиновника доставили в одну из местных больниц, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на комментарий руководителя пресс-службы ведомства.

"Он возвращался из рабочей поездки", - рассказал представитель ведомства во время беседы с корреспондентом телеканала.

Сегодня в СМИ появились сообщения о госпитализации министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина. Предварительно, чиновник получил травмы во время массового ДТП. По данным 112, авария привела к гибели двух человек – 57-летнего водителя Largus и его 69-летней пассажирки.

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