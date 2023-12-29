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Минздрав Башкирии подтвердили ДТП с участием главы ведомства

16:47
  • пятница
  • 29 декабря 2023

В аварии погибли два человека

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в массовом ДТП – чиновника доставили в одну из местных больниц, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на комментарий руководителя пресс-службы ведомства.  

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"Он возвращался из рабочей поездки", - рассказал представитель ведомства во время беседы с корреспондентом телеканала.

Сегодня в СМИ появились сообщения о госпитализации министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина. Предварительно, чиновник получил травмы во время массового ДТП. По данным 112, авария привела к гибели двух человек – 57-летнего водителя Largus и его 69-летней пассажирки.  

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ДТП с участием автомобиля главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина
ДТП с участием автомобиля главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина
ДТП с участием автомобиля главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина
ДТП с участием автомобиля главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина
ДТП с участием автомобиля главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина
ДТП с участием автомобиля главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина
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