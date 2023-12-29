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Щит "Владимир" приготовили к строительству метро в Нижнем Новгороде

18:08
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Строительство тоннелей на двух участках будет вестись закрытым способом

В Нижнем Новгороде ГК "Моспроект" реализует масштабную программу по продлению Автозаводской линии метро. Она должна увеличиться ещё на две станции. Сейчас тоннелепроходческий комплекс "Владимир" начал прокладку в непростых гидрогеологических условиях.

По команде огромная буровая установка, раскрашенная в цвета российского флага, начинает движение: в Нижнем Новгороде готов к работе шестиметровый щит, впервые в истории российского метростроения названный мужским именем "Владимир". Работа "Владимиру" предстоит непростая, богатырская - продлить Автозаводскую линию метро на две станции - "Площадь Свободы" и "Сенную".

"Продление Автозаводской линии является проектом компании "Моспроект-3", реализуемым под ключ. Это будут первые проходческие работы, выполненные по федеральной программе "Инфраструктурное меню". Главгосэкспертиза выпустила положительное заключение на проектную документацию, подготовленную специалистами ГК "Моспроект-3", - рассказал Александр Грибанов, главный механик ГК "Моспроект-3".

"Владимир" пройдет на глубине от 12 до 25 метров. Механизированный комплекс готов работать непрерывно, за месяц преодолевая в среднем около 200 метров. Это одновременно буровая установка с ковшами и резцами и мобильный завод по установке специальных тюбингов - стен будущих тоннелей. В общей сложности, предстоит пройти более трех километров в сложных гидрогеологических условиях. Всеми процессами можно будет управлять из кабины комплекса.

"Скорость вращения ротора, проникновение в грунт, выдача породы и прочие операции. Также контролируются основные параметры: температура, давление, смазка", - пояснил Сергей Булгаков, ведущий инженер-механик ГК "Моспроект-3".

Строительство тоннелей на двух участках будет вестись закрытым способом, закончить работы планируется в 2025 году. Одновременно компания приступает к строительству скоростного подземного транспорта еще в двух регионах - в Челябинске и Красноярске.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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Тоннелепроходческий щит
Тоннелепроходческий щит
Запуск тоннелепроходческого щита
Запуск тоннелепроходческого щита
Проект по строительству метро в Нижнем Новгороде
Проект по строительству метро в Нижнем Новгороде
17 Щит "Владимир" приготовили к строительству метро в Нижнем Новгороде
17 Щит "Владимир" приготовили к строительству метро в Нижнем Новгороде
Строительство метро в Нижнем Новгороде
Строительство метро в Нижнем Новгороде
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