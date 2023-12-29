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Дополнительный спецборт МЧС с россиянами из Газы вылетел в Москву

17:10
  • пятница
  • 29 декабря 2023

На борту Ил-76 находится 33 гражданина России

Специальный борт МЧС России доставит в Москву российских граждан, эвакуированных из Газы, сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным ведомства, на борту самолета Ил-76 находится 33 гражданина России – они решили покинуть территорию Газы из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

18 декабря в МЧС России сообщили, что в общей сложности из сектора Газы на Родину доставили 1124 человека. Сотрудники экстренного ведомства эвакуировали из палестинского анклава граждан, пожелавших покинуть зону противостояния между Израилем и ХАМАС.

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