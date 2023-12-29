Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

Инцидент произошел в 16:20 по московскому времени

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, попытка ВСУ совершить террористическую атаку на территории России была пресечена российскими военными 29 декабря в 16:20 по московскому времени.

29 декабря 2023 года средства ПВО ВС России перехватили и уничтожили три ракеты HARM американского производства над Белгородской областью. Между тем сегодня ночью российскими военными был нанесен ракетный удар по железнодорожному составу с системами противовоздушной обороны Patriot в Херсонской области.

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