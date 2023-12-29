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Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

17:34
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Инцидент произошел в 16:20 по московскому времени

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

ВС России уничтожили состав с ЗРК Patriot под Херсоном
Три ракеты HARM производства США сбили над Белгородской областью

По данным ведомства, попытка ВСУ совершить террористическую атаку на территории России была пресечена российскими военными 29 декабря в 16:20 по московскому времени.

29 декабря 2023 года средства ПВО ВС России перехватили и уничтожили три ракеты HARM американского производства над Белгородской областью. Между тем сегодня ночью российскими военными был нанесен ракетный удар по железнодорожному составу с системами противовоздушной обороны Patriot в Херсонской области.

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