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Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

17:46
  • пятница
  • 29 декабря 2023

В текущем году в Москве было благоустроено порядка 80 зеленых зон

Масштабное благоустройство уникального парка "Яуза" завершено на 90%. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"На участках этого года обустроили экотропы со смотровыми площадками, вело- и беговой маршруты, летнюю сцену, детские и спортивные зоны", – сообщил Собянин.

По его словам, в текущем году в Москве было благоустроено порядка 80 зеленых зон. Так, в порядок привели парк "Долгие пруды". Комфортные зеленые зоны также появились в поймах рек Жужи, Шмелевки и Кузнецовки.

"Половину площади Москвы занимают зеленые территории, в том числе парки и скверы", - добавил мэр столицы.

В начале декабря в Москве был завершен второй этап реконструкции набережной Марка Шагала. Там благоустроили территорию площадью свыше четырех гектаров. В ходе работ строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную и сформировали прогулочные дорожки.

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