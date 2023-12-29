Почти полтонны гашиша на 800 млн рублей изъяли в Псковской области

Наркотики пытались ввезти два уроженца Сербии

В Псковской области сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли почти полтонны гашиша на 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, наркотики на территорию России пытались ввезти два уроженца Сербии – операция по задержанию злоумышленников прошла при участии сотрудников ФСБ. В отношении мужчин возбудили дело по уголовной статье "Контрабанда наркотических средств".

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