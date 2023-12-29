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Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

18:35
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Варшава без доказательств обвинила Москву

Генеральный штаб Польши обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны – при этом у представителей ведомства нет реальных доказательств.

Неопознанный объект залетел в Польшу с территории Украины
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По данным ведомства, российская ракета нарушила границы Польши с территории Украины и находилась там на протяжении трех минут, сообщает телеканал РЕН ТВ.

29 декабря 2023 года представители оперативного командования ВС Польши сообщили о нарушении государственной границы страны. Неопознанный объект залетел на польскую территорию с Украины. В связи с этим средства противовоздушной обороны Польши были переведены в режим повышенной боевой готовности.

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