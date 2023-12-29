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Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

19:07
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Портал возобновил свою работу

Сайт кандидата на пост президента России Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за границы. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказала официальный представитель избирательного штаба кандидата Александра Суворова.

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По ее словам, специалисты предприняли ряд мер для предотвращения дальнейших атак на официальный сайт кандидата в президенты страны – на данный момент портал возобновил свою работу.

Сайт кандидата на пост главы государства Владимира Путина был запущен 29 декабря. На нем пользователи Сети могут следить за ходом предвыборной кампании.

Выборы президента в России состоятся весной 2024 года. Основной период голосования будет продолжаться три дня – с 15 по 17 марта. Досрочный период – с 25 февраля по 14 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркивала, что трехдневный период голосования позволит российским гражданам прийти на избирательный участок и выбрать того или иного кандидата.    

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