Красную площадь закроют на новогоднюю ночь

Проход будет закрыт с 18:00 31 декабря по 8:00 1 января

Красную площадь закроют для посещения с 18:00 31 декабря по 8:00 1 января, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, в новогоднюю ночь открытым для посещения останется каток, который располагается у здания Государственного универсального магазина.

Последний раз Красную площадь закрывали 14 августа 2023 года. До этого главная площадь России была временно недоступна для посещения в период с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к проведению мероприятий в честь 78-й годовщины Победы.

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