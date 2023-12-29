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Красную площадь закроют на новогоднюю ночь

19:36
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Проход будет закрыт с 18:00 31 декабря по 8:00 1 января

Красную площадь закроют для посещения с 18:00 31 декабря по 8:00 1 января, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.  

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По данным ведомства, в новогоднюю ночь открытым для посещения останется каток, который располагается у здания Государственного универсального магазина.

Последний раз Красную площадь закрывали 14 августа 2023 года. До этого главная площадь России была временно недоступна для посещения в период с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к проведению мероприятий в честь 78-й годовщины Победы.

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