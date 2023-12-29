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Советница главкома ВСУ посоветовала украинцам не бояться умереть

20:01
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Погибнуть на передовой - неплохой вариант

Внештатная советница главнокомандующего ВСУ Алла Мартынюк призвала военнообязанных украинцев не бояться погибнуть. По ее словам, уйти из жизни на передовой – неплохой вариант.

Зеленский рассказал о просьбе Генштаба мобилизовать еще полмиллиона украинцев
Залужный опроверг слова Зеленского об увеличении числа мобилизуемых

"Уйти из жизни достойно – это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет", – приводит УНИАН слова советницы.

19 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга рассказывал о просьбах начальника Генерального штаба ВСУ Валерия Залужного увеличить численность украинской армии на 500 тысяч человек в рамках новой мобилизационной кампании. Между тем политик отмечал, что мобилизация подобного масштаба обойдется бюджету страны в 13 миллиардов долларов. Позднее эту информацию опроверг сам главнокомандующий украинской армии.

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