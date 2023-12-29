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Пушков назвал рискованным отказ Аргентины от вступления в БРИКС

20:31
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Аргентинский президент официально отказался от вступления в организацию

Решительный отказ правительства Аргентины от присоединения к БРИКС может негативно повлиять на экономический потенциал этой страны. Об этом написал член Совета Федерации России Алексей Пушков.

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По словам политика, ориентация нового президента Аргентины Хавьера Милея на США и его отказ от сближения с Россией и Китаем могут привести к "проамериканской модели поведения".  

20 ноября 2023 года на выборах президента Аргентины победил политик Хавьер Милей, известный широкой общественности своими радикальными высказываниями. Во время предвыборной компании лидер политической коалиции "Свобода наступает" неоднократно заявлял, что является открытым противником сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией. Милей подчеркивал, что его приход к власти приведет к отзыву заявки Аргентины на вступление в БРИКС и введению новой "устойчивой" валюты – аргентинского доллара.

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