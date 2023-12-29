Президент вручил отличившимся бойцам награды

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку и лично поблагодарил бойцов 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом украинский лидер написал в своих социальных сетях.

Глава государства подчеркнул, что обсудил с командирами украинской армии ситуацию на передовой и отметил лучших военнослужащих наградами.

30 октября 2023 года в СМИ появились сообщения о планах официального Киева вывезти войска из-под населенного пункта Авдеевка. Главком ВСУ Валерий Залужный докладывал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о катастрофической ситуации на Авдеевском направлении.

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