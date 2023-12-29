ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский посетил Авдеевку

21:17
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Президент вручил отличившимся бойцам награды

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку и лично поблагодарил бойцов 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом украинский лидер написал в своих социальных сетях.

Зеленский отверг возможность поражения Украины
Залужный попросил Зеленского вывести ВСУ из Авдеевки

Глава государства подчеркнул, что обсудил с командирами украинской армии ситуацию на передовой и отметил лучших военнослужащих наградами.

30 октября 2023 года в СМИ появились сообщения о планах официального Киева вывезти войска из-под населенного пункта Авдеевка. Главком ВСУ Валерий Залужный докладывал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о катастрофической ситуации на Авдеевском направлении.   

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.