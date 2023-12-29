Умер единственный в России полицейский пес породы корги

Об этом сообщила хозяйка собаки

Единственный в России полицейский пес породы корги скончался на 13 году жизни. Об этом сообщила хозяйка собаки Ольга Чумарова в своих социальных сетях.

"Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес", – поделилась она.

По словам хозяйки, Рыжий был единственным представителем породы, который выигрывал Чемпионат России по мини-ОКД (общий курс дрессировки). Она добавила, что собака-полицейский на протяжении последних десяти дней боролась с тяжелой болезнью.

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