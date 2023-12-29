Средства ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Брянской областью

Информации о пострадавших нет

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, попытка ВСУ совершить террористическую атаку по территории России была пресечена российскими военными 29 декабря в 18:00 по московскому времени.

29 декабря 2023 года средства ПВО ВС России перехватили и уничтожили три ракеты HARM производства США и один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской и Брянской областями. Между тем ночью российскими военными был нанесен ракетный удар по железнодорожному составу с системами противовоздушной обороны Patriot в Херсонской области.

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