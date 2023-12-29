ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Средства ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Брянской областью

21:56
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Информации о пострадавших нет

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

Три ракеты HARM производства США сбили над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

По данным ведомства, попытка ВСУ совершить террористическую атаку по территории России была пресечена российскими военными 29 декабря в 18:00 по московскому времени.

29 декабря 2023 года средства ПВО ВС России перехватили и уничтожили три ракеты HARM производства США и один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской и Брянской областями. Между тем ночью российскими военными был нанесен ракетный удар по железнодорожному составу с системами противовоздушной обороны Patriot в Херсонской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.