Правительство утвердило беспошлинный импорт яиц

До 30 июня

Российские власти приняли решение о беспошлинном импорте яиц в период с 1 января по 30 июня следующего года. Соответствующее постановление подписано кабмином.

Как сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, Министерство сельского хозяйства России назначается уполномоченным органом по выдаче документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции.

Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко опровергла дефицит яиц в России. По ее словам, внутренний рынок "более чем полностью" обеспечен этим продуктом. Снабжать российский рынок яйцами помогают дружественные страны - в частности, Азербайджан.

Резкое подорожание куриных яиц в России вынудило власти вмешаться в ситуацию. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили несколько уголовных дел. Компаниям грозят оборотные штрафы.

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