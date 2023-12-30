Обеспечил связь с командованием: подвиг сержанта Балакирева

Бойцы выполняют сложные задачи в зоне СВО

В Минобороны рассказали о примерах мужества и самоотверженности наших военных, участвующих в СВО.

Сержант Сергей Балакирев обеспечивал бесперебойной связью батальонно-тактическую группу с командованием. Во время установки ретранслятора в заданном районе, противник открыл по российским военнослужащим массированный огонь.

Сергей мгновенно сориентировался и заняв выгодную позицию, сдерживал натиск врага, пока его сослуживцы настраивали оборудование, а затем наши бойцы уничтожили всю группу неонацистов.

Ефрейтор Александр Юхимчук со своими сослуживцами выдвинулся на помощь нашим бойцам, которые оказались в окружении боевиков. Противник открыл массированный огонь из стрелкового оружия. Завязался бой.

Александр уничтожил часть отряда неонацистов, вывел из-под огня четверых раненых товарищей и оказал им неотложную помощь. Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Юхимчука и его сослуживцев, российские бойцы были выведены из окружения и спасены, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"