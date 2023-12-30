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Обеспечил связь с командованием: подвиг сержанта Балакирева

13:26
  • суббота
  • 30 декабря 2023

Бойцы выполняют сложные задачи в зоне СВО

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Сержант Сергей Балакирев обеспечивал бесперебойной связью батальонно-тактическую группу с командованием. Во время установки ретранслятора в заданном районе, противник открыл по российским военнослужащим массированный огонь.

Сергей мгновенно сориентировался и заняв выгодную позицию, сдерживал натиск врага, пока его сослуживцы настраивали оборудование, а затем наши бойцы уничтожили всю группу неонацистов.

Ефрейтор Александр Юхимчук со своими сослуживцами выдвинулся на помощь нашим бойцам, которые оказались в окружении боевиков. Противник открыл массированный огонь из стрелкового оружия. Завязался бой.

Александр уничтожил часть отряда неонацистов, вывел из-под огня четверых раненых товарищей и оказал им неотложную помощь. Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Юхимчука и его сослуживцев, российские бойцы были выведены из окружения и спасены, сообщает "ТВ Центр".

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