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Небензя обвинил Киев в размещении средств ПВО в жилом секторе

11:27
  • суббота
  • 30 декабря 2023

От этого страдают мирные жители

Украинский режим размещает системы ПВО в жилых районах, нарушая нормы международного гуманитарного права. Об этом на внеочередном заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, сообщает "ТВ Центр".
Небензя: Совбез ООН не справляется со своими обязанностями

Заседание запросил представитель киевского режима с целью обвинить Россию в нанесении ударов по невоенным объектам. Василий Небензя отметил, что на видеороликах, которые сами же украинцы выкладывают в Сеть, хорошо видна траектория полёта российских ракет и беспилотников, которые бьют исключительно по военным объектам.

А вот характер повреждений гражданских объектов говорит о падении украинских ракет ПВО, которые промахнулись или сбились с курса.

"Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто не было бы. Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставке Киеву ещё ста ракет противовоздушной обороны, от использования которых гибнут мирные жители", - заявил дипломат.

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