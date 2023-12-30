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В Москве встретили дополнительный спецборт с россиянами из Газы

12:02
  • суббота
  • 30 декабря 2023

Они смогли переправиться из зоны конфликта в Египет

В аэропорту "Домодедово" встретили спецборт МЧС, который доставил из сектора Газа ещё 33 наших соотечественника, в том числе 14 детей. Самолёт Ил-76, вылетевший из Каира, приземлился в Подмосковье поздним вечером 29 декабря.

Дополнительный спецборт МЧС с россиянами из Газы вылетел в Москву
Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 эвакуированных из Газы россиян

Ранее при содействии нашего МИДа россияне и члены их семей были эвакуированы из Газы: они покинули территорию палестинского анклава через КПП "Рафах" на границе с Египтом.

По данным МЧС, в общей сложности из зоны ближневосточного конфликта самолётами ведомства в Россию были эвакуированы 1 158 человек, сообщает "ТВ Центр".

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Эвакуированные из Сектора Газа россияне
Эвакуированные из Сектора Газа россияне
Эвакуированные из Сектора Газа россияне
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