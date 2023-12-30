При обстреле Белгорода погиб мирный житель

Пострадал 10-летний ребёнок

Минувшей ночью Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате прямого попадания одного из снарядов в частный дом погиб мужчина. Ещё четыре человека получили ранения. Среди них - 10-летний ребёнок. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

В жилом секторе после обстрела зафиксированы разрушения: в домах выбиты окна, повреждены два автомобиля, нарушено водоснабжение.

Также в ночь на 30 декабря в небе над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями силами ПВО были сбиты 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. О последствиях на земле информации нет.

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