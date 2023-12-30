Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды

Пенсионера убили из-за денег

Подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в Подмосковье. Следственный комитет опубликовал кадры допроса 25-летнего мужчины.

По версии следствия, подозреваемый зарезал 90-летнего Романа Легойду в городе Видном, похитив у него 100 тысяч рублей. Тело пенсионера было обнаружено вечером 29 декабря, по горячим следам полиции удалось задержать предполагаемого убийцу. При обыске в его квартире обнаружена часть украденных денег.

Владимир Легойда - глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководитель пресс-службы патриарха Кирилла.

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