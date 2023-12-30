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Собянин: Москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

13:06
  • суббота
  • 30 декабря 2023

Голосование проходило в проекте "Активный гражданин"

Москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ. Голосование проходило на популярном у столичных жителей портале "Активный гражданин".
Собянин: "Макет Москвы" стал одним из самых популярных павильонов ВДНХ

Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, в нём участвовало боле 220 тысяч человек. Среди отреставрированных павильонов в тройке лидеров оказались "Центральный", "Космос" и "Металлургия", а лучшими фонтанами москвичи выбрали "Дружбу народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос".

Главный вход всероссийской выставки признан лучшим, второе и третье места заняли Северный и Южный входы.

Мэр отметил, что девять лет назад на главной выставке страны началась эпоха возрождения. Здесь реставрируются и возвращаются на прежние места памятники и шедевры искусства, для посетителей снова открываются знаменитые павильоны.

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