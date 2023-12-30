Владимир Машков заявил о широкой поддержке решения Путина участвовать в выборах

Актёр поставил свою подпись за кандидата в президенты

Владимир Машков поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом он сообщил журналистам в предвыборном штабе Путина в Гостином дворе.

Народный артист России отметил, что в Москве есть почти 50 пространств, где можно оставить подпись в поддержку Путина. Пункты сбора подписей есть в каждом регионе страны, сказал художественный руководитель Театра Олега Табакова.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина для участия в выборах. Пункты сбора подписей будут работать до конца января с 16:00 до 20:00.

8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин будет участвовать в выборах как независимый кандидат.

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