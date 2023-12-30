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Путин не стал поздравлять Байдена с Новым годом

14:44
  • суббота
  • 30 декабря 2023

Президент отправил поздравительные телеграммы лидерам дружественных государств

Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав государств и правительств. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.
Путин рассказал, с кем встретит Новый год

Поздравления от президента России получили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидеры стран СНГ, руководители Абхазии и Южной Осетии, первые лица государств Латинской Америки, президент Сербии Александр Вучич, венгерский премьер Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также Владимир Путин поздравил с праздниками Папу Римского Франциска и бывших руководителей нескольких стран. Среди них - Николя Саркози и Герхард Шрёдер, сообщает "ТВ Центр".

Путин традиционно поздравляет своих зарубежных коллег с Новым годом и Рождеством. В этом году, как и в прошлом, президент не направлял поздравления лидерам Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и других крупных недружественных для России государств.

Кроме того, в списке вновь не значится ни один из руководителей международных организаций и ведущих спортивных федераций.

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