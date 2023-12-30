В поддержку Путина собрано более 500 тысяч подписей

Граждане страны поддерживают президента

Более полумиллиона голосов собрали в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах. Об этом сообщили в его штабе.

В офис организации сегодня доставили первую партию подписей из Московской области. Другие регионы начнут передавать документы с 5 января. Все их тщательно проверят и отправят в ЦИК.

Число подписей уже значительно превысило необходимый минимум для самовыдвиженцев, но сбор продолжается. Волонтёры работают во всех регионах, чтобы предоставить желающим возможность выразить свою поддержку действующему главе государства, сообщает "ТВ Центр".

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