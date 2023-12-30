В Подмосковье прибыл ковчег с мощами Георгия Победоносца

Его пронесли крестным ходом по 90 городам

Финал масштабной духовно-патриотической акции. Сегодня ковчег с мощами святого Георгия Победоносца торжественно внесли в недавно возведённый храм в честь великомученика в Солнечногорском районе Подмосковья. По случаю знакового события состоялась божественная литургия.

Мощи святого, который считается небесным покровителем русского воинства, пронесли крестным ходом по 90 городам страны. Святыня побывала в каждом регионе, поклониться ей могли миллионы верующих, сообщает "ТВ Центр".

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