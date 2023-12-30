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В Москве открылся магазин одежды Putin Team Russia

15:13
  • суббота
  • 30 декабря 2023

В торговом центре "Павелецкая плаза"

В центре столицы открылся магазин российского бренда высокотехнологичной одежды Putin Team Russia. В торжественной церемонии приняли участие народные артисты и заслуженные мастера спорта.

В торговом центре “Павелецкая плаза” представлена новая коллекция - сотни наименований. Вся одежда произведена в России, создавалась с использованием передовых технологий.

Она подойдёт каждому члену семьи, и особенно тем, кто ведёт активный образ жизни, сообщает "ТВ Центр".

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Магазина Putin Team Russia
Магазина Putin Team Russia
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