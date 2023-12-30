Израиль снова ударил по лагерю беженцев в секторе Газа

Растёт число жертв войны

Ситуация на Ближнем Востоке остаётся напряжённой. Сирены воздушной тревоги сработали на севере Израиля. А ЦАХАЛ сегодня нанёс новые удары по анклаву, бомбы разорвались в лагере беженцев в Нусейрате.

В Хан-Юнисе израильскому спецназу удалось найти и уничтожить одну из секретных квартир, где высшие лица ХАМАС проводили совещания. Заодно, обнаружена и сеть тоннелей, которая вела к дому.

Израильские газеты пишут, что кулуарно, через страны-посредницы Тель-Авив ведёт переговоры с палестинцами об освобождении заложников. И, якобы, власти могут согласиться на короткое перемирие, если ХАМАС отпустит ещё одну группу из 40 человек. Но представители палестинского движения выдвигают свои условия к ЦАХАЛ – прекратить огонь.

Израиль и США сегодня озабочены не столько судьбами заложников, сколько политическим будущим сектора Газа. Естественно, в канве собственных интересов. Стратегические партнёры пытаются решить, кто будет управлять анклавом после войны. И у каждой стороны, кроме жителей Газы – их никто не спрашивал - свои планы.

Израиль против участия Палестины. И уж тем более, нет в списках претендентов ХАМАС. Как альтернативу, США предлагают привлечь Саудовскую Аравию и ОАЭ. Но и Тель-Авив, и Вашингтон игнорируют главное условие - прекращение кровопролития. Сегодня стало известно, что Пентагон поставит ЦАХАЛ новую партию артиллерийских снарядов на сумму в 147 миллионов долларов.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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