Молодые мужчины бегут из страны

75 % украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Такую неутешительную для киевского режима статистику привёл постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Внеочередное заседание, созванное по запросу Украины, призвано было актуализировать украинскую повестку в глазах американского истеблишмента. Вот только инфоповод, как обычно, оказался сомнительным. Цель – снова обвинить во всем Россию. После вчерашнего инцидента с неопознанным военным объектом над территорией Польши, США и Украина указали пальцем на Москву, не предоставив никаких доказательств.

Василий Небензя, постоянный представить России при ООН: "Если сегодня и есть, о чем поговорить, так это исключительно о действиях систем украинской ПВО, размещаемых в жилых кварталах украинских городов. На этот счёт давно уже нет никаких сомнений у пользователей украинских соцсетей, прямо предупреждающих об этом сограждан. Они же размещают все новые и новые видеоролики о том, как российские ракеты и беспилотники попадают по объектам военной инфраструктуры и складам вооружений, вызывая характерную детонацию, а ракеты украинской ПВО, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома.

Такой же случай произошёл в прошлом году. Позже выяснилось, что ракета была украинской. В этот раз разбираться, видимо, не будут. Джо Байден, который тогда до окончания расследования ситуацию не комментировал, в этот раз решил воспользоваться моментом и всё-таки выбить у Конгресса 60 миллиардов долларов для Украины, напомнив, что это американские средства ПВО, якобы, ежедневно спасают жизни украинцев.

Выжать последние крохи из киевского режима его кураторы пытаются, отправляя на фронт последних украинцев. Вести охоту за потенциальными призывниками военкомы будут и в новогоднюю ночь. Помощница главкома Залужного Алла Мартынюк, возмущённая паникой среди населения, так разошлась, что сболтнула лишнего. "Всё равно мы все умрём. Мы все не вечны. Это намного лучше, чем идти по улице, а на тебя кирпич упадёт", - заявила она.

Некоторые пользователи после выхода этого интервью в эфир предложили сбросить кирпич на голову самой Алле Мартынюк. Украинский главком уволил болтливую помощницу. Тем временем, украинцы, не желающие воевать, продолжают бежать из страны. Но некоторые пункты пропуска уже закрыты. Не выпускают даже мужчин с третьей группой инвалидности. Официальных пояснений происходящему пока никто не даёт, но в интернете всё чаще стали появляться жуткие видео с людьми с отклонениями в развитии, которые теперь тоже на фронте, где над ними издеваются сослуживцы.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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