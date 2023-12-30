Синоптики предупредили москвичей о сильных морозах

Похолодает в ночь на 1 января

Большая часть территории России в ближайшие дни окажется во власти аномально холодной погоды. Предупреждение из-за морозов выпущено в Центральном федеральном округе.

В Москве и области в новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до минус 17-ти градусов. И далее температура будет только понижаться.

А в Омске из-за экстремально холодной зимы - небывалое нашествие косуль. Подробности - у Натальи Бабкиной (смотрите видео).

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