Во время обстрела Брянской области погиб ребёнок

Повреждений на земле нет

Ребёнок 2014 года рождения погиб при обстреле ВСУ двух сёл в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По данным губернатора, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ночью 30 декабря украинские войска обстреляли Белгород. Повреждены несколько жилых домов, нарушено водоснабжение. Погиб мирный житель, ранен ребёнок.

Также минувшей ночью силы ПВО России сбили более 30 беспилотников в четырёх регионах.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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