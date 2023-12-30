Двое детей погибли при обстреле центра Белгорода

Есть пострадавшие

ВСУ обстреляли центр Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также пострадал жилой сектор. Все подробности глава региона пообещал сообщить позже.

Ранее сегодня при обстреле Белгорода погиб местный житель, ранение получил ребёнок. Также минувшей ночью средства ПВО России сбили более 30 беспилотников в небе над четырьмя регионами.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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