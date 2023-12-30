Собянин рассказал о подготовке городских служб к праздникам

Задействованы необходимые резервы

Все службы городского хозяйства Москвы переведены на круглосуточное дежурство. О подготовке к новогодним праздникам рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что для уборки снега подготовлена спецтехника, аварийные бригады задействуют в случае нештатных ситуаций, а на столичных ТЭЦ есть запасы топлива.

Собянин также напомнил горожанам, что московский транспорт в новогоднюю ночь и Рождество будет работать по особому расписанию. Ранее сообщалось, что метро, МЦК и 158 автобусных маршрутов в новогоднюю ночь будут работать бесплатно.

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