ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о подготовке городских служб к праздникам

19:43
  • суббота
  • 30 декабря 2023

Задействованы необходимые резервы

Все службы городского хозяйства Москвы переведены на круглосуточное дежурство. О подготовке к новогодним праздникам рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что для уборки снега подготовлена спецтехника, аварийные бригады задействуют в случае нештатных ситуаций, а на столичных ТЭЦ есть запасы топлива.

Собянин также напомнил горожанам, что московский транспорт в новогоднюю ночь и Рождество будет работать по особому расписанию. Ранее сообщалось, что метро, МЦК и 158 автобусных маршрутов в новогоднюю ночь будут работать бесплатно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Служба 112
Служба 112
ТЭЦ
ТЭЦ
Вывоз мусора
Вывоз мусора
Пожарные МЧС
Пожарные МЧС
Снегоуборочная техника
Снегоуборочная техника
Судно на воздушной подушке МЧС
Судно на воздушной подушке МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.