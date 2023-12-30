Растёт число жертв обстрела центральных районов Белгорода

Повреждены здания и автомобили

Жертвами удара ВСУ по центру Белгорода стали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранения получили 24 человека. В свою очередь МЧС сообщает о десяти погибших (среди них – один ребёнок) и 45-ти пострадавших.

О мощном обстреле и воздушной тревоге сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнял, что среди жертв как минимум двое детей.

Местные СМИ сообщают о десятках транспортных средств, пострадавших во время обстрела. В жилых домах и административных зданиях выбиты стёкла и посечены осколками фасады. В некоторых местах вспыхнули пожары, но их оперативно потушили.

Главы соседних с Белгородской областей выразили соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения при обстреле ВСУ.

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