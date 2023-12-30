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Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

17:28
  • суббота
  • 30 декабря 2023

Погибли 14 человек

Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным погибших во время обстрела Белгорода. Мэр Москвы отметил, что город выделил бригаду врачей в составе группы Минздрава.
Растёт число жертв обстрела центральных районов Белгорода

"С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Днём 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центральным районам Белгорода. Жертвами атаки, по данным МЧС России, стали десять человек, ещё 45-ть получили ранения.

О мощном обстреле и воздушной тревоге ранее сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнял, что среди жертв как минимум двое детей.

Местные СМИ сообщают о десятках транспортных средств, пострадавших во время обстрела. В жилых домах и административных зданиях выбиты стёкла и посечены осколками фасады. В некоторых местах вспыхнули пожары, но их оперативно потушили.

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