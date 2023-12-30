Мурашко вылетел в Белгород по поручению Путина

ВСУ обстреляли центр города

По поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим при обстреле ВСУ. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По последним данным, жертвами массированного удара ВСУ по центру Белгорода стали десять человек (среди них – один ребёнок), пострадали 45 человек.

О мощном обстреле и воздушной тревоге сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнял, что среди жертв как минимум двое детей.

Местные СМИ сообщают о десятках транспортных средств, пострадавших во время обстрела. В жилых домах и административных зданиях выбиты стёкла и посечены осколками фасады. В некоторых местах вспыхнули пожары, но их оперативно потушили.

Главы соседних с Белгородской областей, а также мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения при обстреле ВСУ.

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