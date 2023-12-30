ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мурашко вылетел в Белгород по поручению Путина

17:35
  • суббота
  • 30 декабря 2023

ВСУ обстреляли центр города

По поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим при обстреле ВСУ. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Растёт число жертв обстрела центральных районов Белгорода

По последним данным, жертвами массированного удара ВСУ по центру Белгорода стали десять человек (среди них – один ребёнок), пострадали 45 человек.

О мощном обстреле и воздушной тревоге сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнял, что среди жертв как минимум двое детей.

Местные СМИ сообщают о десятках транспортных средств, пострадавших во время обстрела. В жилых домах и административных зданиях выбиты стёкла и посечены осколками фасады. В некоторых местах вспыхнули пожары, но их оперативно потушили.

Главы соседних с Белгородской областей, а также мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения при обстреле ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.