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Новогоднее чудо: косатка Ная родила детёныша

19:44
  • суббота
  • 30 декабря 2023

Это произошло в Москвариуме

Впервые в России в искусственной среде родился детёныш косатки. Счастливой мамой стала Ная - обитатель Москвариума на ВДНХ, сообщает "ТВ Центр".
Косатка Ная из "Москвариума" ждет потомство

Сотрудники Центра океанографии и морской биологии говорят, что свершилось чудо. Ведь беременность Наи на протяжении всех 18 месяцев проходила непросто, а роды были очень тяжёлыми. Они длились десять часов.

Маленькая самочка - 2 метра и 150 килограммов - самостоятельно всплыла на поверхность и сделала свой первый вдох. Сейчас мама и её дочь налаживают контакт друг с другом, исполняя удивительный танец в воде.

Зоологи уверяют, что первые несколько недель обе косатки находятся в зоне риска, и пристально следят за тем, чтобы Ная восстановилась после родов и начала кормление детёныша.

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