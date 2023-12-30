14 погибших, 108 пострадавших: МЧС обновило данные по обстрелу Белгорода

Город подвергся массированному удару

В результате сегодняшнего обстрела Белгорода погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали. Об этом сообщили в МЧС России.

Днём 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. Местные СМИ сообщают о десятках транспортных средств, пострадавших во время обстрела. В жилых домах и административных зданиях выбиты стёкла и посечены осколками фасады. В некоторых местах вспыхнули пожары, но их оперативно потушили.

По поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с главой ведомства Михаилом Мурашко. Главы соседних с Белгородской областей, а также мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения при обстреле города.

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