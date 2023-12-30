Силы ПВО перехватили большинство летящих на Белгород снарядов

Об этом сообщили в Минобороны

Средства ПВО России перехватили две ракеты "Ольха" и большую часть чешских реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ по Белгороду. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" упали в центре города. Российские военные пообещали, что это преступление не останется безнаказанным и напомнили, что Вооружённые силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

Днём 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. По данным МЧС, погибли 14 человек, ещё 108 пострадали.

Местные СМИ сообщают о десятках транспортных средств, пострадавших во время обстрела. В жилых домах и административных зданиях выбиты стёкла и посечены осколками фасады. В некоторых местах вспыхнули пожары, но их оперативно потушили.

По поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с главой ведомства Михаилом Мурашко. Главы соседних с Белгородской областей, а также мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения при обстреле города.

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