По факту обстрела Белгорода возбудили уголовное дело

В город направлены специалисты СКР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ центра Белгорода. Дело возбуждено по трём статьям Уголовного кодекса: "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

По поручению главы СКР в Белгород направлены специалисты центрального аппарата ведомства. Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан.

Днём 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. По данным МЧС, погибли 14 человек, ещё 108 пострадали.

По поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с главой ведомства Михаилом Мурашко. Главы соседних с Белгородской областей, а также мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения при обстреле города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"