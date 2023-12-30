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По факту обстрела Белгорода возбудили уголовное дело

18:52
  • суббота
  • 30 декабря 2023

В город направлены специалисты СКР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ центра Белгорода. Дело возбуждено по трём статьям Уголовного кодекса: "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

14 погибших, 108 пострадавших: МЧС обновило данные по обстрелу Белгорода
Мурашко вылетел в Белгород по поручению Путина

По поручению главы СКР в Белгород направлены специалисты центрального аппарата ведомства. Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан.

Днём 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. По данным МЧС, погибли 14 человек, ещё 108 пострадали.

По поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с главой ведомства Михаилом Мурашко. Главы соседних с Белгородской областей, а также мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения при обстреле города.

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