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Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду

19:02
  • суббота
  • 30 декабря 2023

Об этом сообщили в МИДе

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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По словам дипломата, за обстрелом Белгорода стоит Британия: Лондон в координации с Вашингтоном подстрекает киевский режим к террористическим действиям. Также ответственность несут страны Евросоюза, поставляющие оружие Украине, сообщает ТАСС.

Днём 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. По данным МЧС, погибли 14 человек, ещё 108 пострадали.

По поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с главой ведомства Михаилом Мурашко. Главы соседних с Белгородской областей, а также мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения при обстреле города.

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Последствия обстрела Белгорода
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