Небензя назвал причастных к обстрелу Белгорода

Погибли 22 человека

Количество погибших в результате массированного обстрела Белгорода украинскими боевиками увеличилось до 22-х, среди них - трое детей. Ранения получили 110 человек, повреждены 30 многоквартирных домов, школа и детский сад. По запросу России в ООН состоялось экстренное заседание Совбеза.

Постпред нашей страны Василий Небензя назвал атаку ВСУ заранее спланированным терактом против мирного города. Россия потребовала участия в заседании представителя Праги. По Белгороду били, в том числе из чешских РСЗО, однако он от участия малодушно уклонился.

Российский дипломат отметил, что по имеющейся информации, к чудовищному теракту, совершенному киевским режимом, причастны британские и американские консультанты.

"Речь идёт о преднамеренном неизбирательном комбинированном ударе по мирному городу. Ещё раз хочу акцентировать: перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан", - сказал дипломат.

В офисе генсека ООН высказались об атаке на Белгород – там назвали неприемлемыми нападения на мирное население и призвали их прекратить, сообщает "ТВ Центр".

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