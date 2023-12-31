Волонтёры помогают в ликвидации последствий обстрела Белгорода

Повреждены десятки зданий

В Белгороде всю ночь продолжалась ликвидация последствий удара ВСУ, работали порядка двухсот коммунальщиков и примерно столько же волонтёров. По поручению президента в Белгород прибыл полпред в ЦФО Игорь Щёголев и команда врачей Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.

Эксперты установили, что обстрел вёлся из РСЗО "Ольха", это - украинский аналог российского "Смерча" с ракетами калибром 300 миллиметров. Были выпущены два кассетных боеприпаса. А также использовалась чешская модификация "Града" - "Вампир".

Люди, находившиеся на улицах, при первых разрывах падали на землю или пытались спрятаться. По предварительным данным, повреждения получили порядка сорока зданий и шестидесяти транспортных средств, в том числе пассажирские автобусы.

По имеющейся информации, район, откуда вёлся огонь, определён. Ведётся поиск украинского подразделения, совершившего этот теракт, для дальнейшего его уничтожения.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

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