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Волонтёры помогают в ликвидации последствий обстрела Белгорода

10:26
  • воскресенье
  • 31 декабря 2023

Повреждены десятки зданий

В Белгороде всю ночь продолжалась ликвидация последствий удара ВСУ, работали порядка двухсот коммунальщиков и примерно столько же волонтёров. По поручению президента в Белгород прибыл полпред в ЦФО Игорь Щёголев и команда врачей Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. 
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Эксперты установили, что обстрел вёлся из РСЗО "Ольха", это - украинский аналог российского "Смерча" с ракетами калибром 300 миллиметров. Были выпущены два кассетных боеприпаса. А также использовалась чешская модификация "Града" - "Вампир".

Люди, находившиеся на улицах, при первых разрывах падали на землю или пытались спрятаться. По предварительным данным, повреждения получили порядка сорока зданий и шестидесяти транспортных средств, в том числе пассажирские автобусы.

По имеющейся информации, район, откуда вёлся огонь, определён. Ведётся поиск украинского подразделения, совершившего этот теракт, для дальнейшего его уничтожения.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

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