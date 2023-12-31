Она выводит молодёжь на улицы

В столице Сербии прошёл самый массовый митинг прозападной оппозиции за последние две недели. По данным организаторов, акция собрала почти семь тысяч участников. Недовольные результатами парламентских и муниципальных выборов демонстранты накануне пришли в центр Белграда, чтобы потребовать пересмотра итогов голосования. На этот раз обошлось без инцидентов. По окончании митинга толпа мирно разошлась. А представители оппозиции и вовсе заявили, что прекращают проведение ежедневных акций.

Под знаменитую песню "Пинк Флойд" "Нам не нужно никакого образования", которая стала гимном бунтующей молодежи, соратники выводят под руки лидера прозападной оппозиции Сербии. Женщина утверждает: в знак протеста она проводит голодовку в стенах республиканского избиркома с 18 декабря.

Сценаристы майданов решили, что публике подобные страдания заходят хорошо. Десять лет назад в Киеве к микрофону выкатилась в инвалидной коляске якобы подорвавшая здоровье в тюрьме Юлия Тимошенко. В Белграде давить на жалость и изображать из себя жертву пророссийского режима пытается Мариника Тепич.

Республиканская избирательная комиссия, чье здание демонстранты ранее грозились взять штурмом, отклонила десятки жалоб оппозиции на парламентские выборы. Всего на 35-ти участках из более чем восьми тысяч прошло переголосование. Но результат никак не повлияет на итог волеизъявления. Сколько бы протестующие не показывали красных карточек избиркому, пропрезидентская партия одержала уверенную победу.

Примечательно, что заявляющий о масштабных фальсификациях прозападный блок "Сербия против насилия" отказался отправлять наблюдателей на участки, где проходило переголосование. Вместо этого направили толпу бунтовать у офисов ЦИКа и Конституционного суда. Ставка снова делается на молодёжь. Чем Александр Вучич успел насолить студентам, большинство из которых, вообще, вряд ли ходят на выборы, непонятно. Но на призывы устроить палаточный лагерь они откликнулись охотно. Вечеринка под открытым небом: играют на гитарах и в карты и греются алкоголем.

Накануне один из лидеров протеста призвал приносить тенты, одеяла, сумки, лампы, еду и воду для установки палаточного городка. Сообщение было написано латиницей, хотя, сербы пользуются кириллицей. Украинский евромайдан тоже начинался с обращений к молодежи: берите зонтики, чай-кофе, хорошее настроение и друзей.

Бунтарские идеи в неокрепшие умы тогда продвигал купленный с потрохами фондом Сороса журналист Мустафа Наем. По сути, он дал старт госперевороту в Киеве. Сейчас верный пес запада занимает тёплое и коррупционноёмкое кресло замминистра инфраструктуры Украины. И молчит о том, сколько студентов, которых он тогда вывел на улицы, до сих пор живы. Сербские бунтари пока веселятся и о последствиях не задумываются.

Митинг организован у старейшего отеля Белграда, который называется "Москва". Президенту Сербии как бы намекают: его дружеские отношения с Россией, отказ вводить санкции и курс на независимую от Запада политику будут иметь последствия. Якобы граждане требуют светлого европейского будущего, а Вучич мешает. Все как было десять лет назад в Киеве.

На один сербский триколор в толпе уже несколько полотнищ ЕС и флаги с надписью "Евромайдан". Главе государства предъявили ультиматум: если откажется признать кражу голосов, демонстранты повторят события 5 октября 2000 года, когда был свергнут Слободан Милошевич. Ответа Вучича подождут до окончания новогодних праздников. Оппозиция объявила перерыв. Решили: раз все избиркомы ушли на каникулы, то смысла мерзнуть под их окнами нет.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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