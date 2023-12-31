Умерла ведущая советской программы "Время" Галина Зименкова

Ей было 82 года

Умерла ведущая советской программы "Время" и "Голубых огоньков" Галина Зименкова. Ей было 82 года, сообщается на сайте Первого канала.

Заслуженная артистка РСФСР в советское время более 20 лет была диктором Центрального телевидения.

Зименкова окончила Казанское театральное училище. Трудовую карьеру начала на казанском радио, позже переехала в Москву. Здесь, на Центральном телевидении СССР вела программу "Время", новогодние развлекательные программы, передачи "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце".

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