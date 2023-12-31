Власти Киева сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

Поражены военные объекты в других регионах Украины

Мощные взрывы этой ночью прогремели в крупных городах Украины, сообщили местные власти. В Киеве возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

Поражены сотни военных объектов, в том числе пункты временного базирования неонацистов и их пособников. В Харькове разрушена гостиница, где по предварительной информации, находились иностранные наёмники.

Пожары вспыхнули на складах с боеприпасами, базах ГСМ и железнодорожных станциях. Под Одессой горел завод, где по данным СМИ, изготавливали беспилотники. Также взрывы прогремели в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

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