Армия России нанесла удар по руководителям СБУ в Харькове

Они планировали теракты на территории России

Армия России нанесла ракетный удар по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области. Ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения "Кракен", сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, именно они готовили диверсии на российской территории.

Также уничтожены пункты временной дислокации нескольких подразделений ВСУ, поражены места стоянки военной техники и артиллерийских систем в ДНР. Противник понёс значительные потери.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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