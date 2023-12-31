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Армия России нанесла удар по руководителям СБУ в Харькове

12:10
  • воскресенье
  • 31 декабря 2023

Они планировали теракты на территории России

Армия России нанесла ракетный удар по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области. Ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения "Кракен", сообщили в Минобороны России.
Армия России отразила две атаки ВСУ под Донецком

По данным военного ведомства, именно они готовили диверсии на российской территории.

Также уничтожены пункты временной дислокации нескольких подразделений ВСУ, поражены места стоянки военной техники и артиллерийских систем в ДНР. Противник понёс значительные потери.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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